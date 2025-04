A Poughkeepsie, negli Stati Uniti, un tombino è esploso. Pochissimi istanti prima in quel punti preciso era passata una nonna con i suoi due nipotini. Come si vede dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, i tre non sono stati colpiti dall'esplosione, avvenuta alle loro spalle. L’incidente è stato causato da una fuga di monossido di carbonio che ha interessato diversi edifici della zona.