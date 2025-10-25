Usa, donna cambia radicalmente la sua vita seguendo i consigli di ChatGPT

Ha lasciato il lavoro, la città, il Paese. Non dopo mesi di riflessione o un improvviso colpo di follia, ma dopo una conversazione con una macchina. Julie Neis, 38 anni, americana, ha affidato la decisione più importante della sua vita — dove ricominciare da capo — a ChatGPT. L'intelligenza artificiale ha scelto per lei: Uzès nel sud della Francia. Sfinita da anni di stress e da un profondo esaurimento emotivo e fisico, Julie cercava una via d'uscita da una vita che le stava stretta. Aveva un ottimo lavoro nel settore tecnologico, uno stipendio alto, ma nessuna pace. Così ha deciso di raccontare tutto a chatGPT: i valori, le paure, il bisogno di rallentare. E l'algoritmo ha risposto come un consulente gentile, indicando un piccolo borgo nel cuore dell'Occitania. Oggi Julie vive lì, tra piazze e mercati di lavanda, in una routine fatta di silenzi, amici e luce. "È come se avessi ritrovato la mia voce", racconta. La sua storia divide: per qualcuno è un segno di fiducia nel progresso, per altri il simbolo di una resa. L'algoritmo come bussola, la tecnologia come oracolo moderno.