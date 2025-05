Ore di apprensione in Georgia per la scomparsa di un bambino autistico di 10 anni. Fondamentali le ricerche del Dipartimento di Polizia di Gwinnet, con l'uso di un elicottero dotato di telecamere termiche. Dopo due ore, il bambino è stato individuato in un'area boschiva e riportato sano e salvo alla famiglia.