IN TEXAS

Usa, auto piomba su un distributore di benzina: il video dello schianto

Un uomo, che stava lavando il vetro di un'auto, si è salvato per miracolo

19 Set 2025 - 14:05
01:21 

Incidente a Brady, in Texas (Stati Uniti), dove il 12 settembre un'auto si è schiantata a tutta velocità contro un palo della luce finendo la sua corsa in un distributore di benzina. Un uomo, che in quel momento stava lavando il vetro di un'auto, si è salvato per miracolo. Il conducente, trasportato in ospedale con ferite lievi, sarà citato per guida pericolosa poiché la sua velocità era di almeno 65 miglia all'ora nella zona con limite 40 miglia all'ora, e non aveva patente né assicurazione.

