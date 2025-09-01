Usa, auto in fuga: la polizia "strappa" l'asse posteriore della vettura

Dopo diversi tentativi "tradizionali", i poliziotti si sono giocati la carta del "grappler", un dispositivo "lanciato" dal paraurti della volante capace di bloccare le ruote dell'auto inseguita
Un inseguimento della polizia di Livonia, in Michigan, si è concluso in maniera rocambolesca. Gli agenti stavano cercando di fermare un sospettato alla guida di un'auto rubata, ma dopo diversi tentativi "tradizionali", i poliziotti si sono giocati la carta del “grappler”, un dispositivo "lanciato" dal paraurti della volante capace di bloccare le ruote dell'auto in fuga. A nulla sono serviti i tentativi dell'uomo alla guida di "liberare” l’auto: l'unico risultato ottenuto è stato infatti quello della "perdita" dell'asse posteriore della vettura.
