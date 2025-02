Vogue, Anna Wintour nega la copertina a Melania Trump

Si fa sempre più accesa la guerra tra le due donne più potenti d'America. "Somiglia più a una maga freelance che a una servitrice dello Stato": queste le ultime accuse al veleno lanciate da Anna Wintour, direttrice di Vogue, verso Melania Trump. "Il suo look - scrive il magazine riferendosi alla foto ufficiale prima dell’insediamento del marito - sembra più adatto a una guest star di un film, come quello biografico riferito alle origini di Trump, che a una first lady degli Stati Uniti". Lontani i tempi in cui la complicità tra loro sembrava palpabile: nel 2005 la moglie di Trump venne immortalata in abito da sposa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda. Ma ora che Melania è diventata first lady per la seconda volta, la direttrice di Vogue continua a negare la sua presenza sull'influente magazine. Un trattamento che non è stato riservato a Michelle Obama e Jill Biden.