US Open, Alcaraz batte Sinner: i festeggiamenti con il team

Dopo la vittoria su Jannik Sinner agli US Open, Carlos Alcaraz ha celebrato con entusiasmo insieme al suo staff. Il tennista spagnolo ha interrotto il dominio dell'azzurro, strappandogli il primato mondiale detenuto da oltre un anno. Con sei titoli del Grande Slam conquistati, Alcaraz diventa il secondo più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo, subito dietro a una leggenda come Bjorn Borg.