Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
GIOIA INCONTENIBILE

US Open, Alcaraz batte Sinner: i festeggiamenti con il team

Il tennista spagnolo ha interrotto il dominio dell'azzurro, strappandogli il primato mondiale detenuto da oltre un anno

08 Set 2025 - 10:06
01:24 

Dopo la vittoria su Jannik Sinner agli US Open, Carlos Alcaraz ha celebrato con entusiasmo insieme al suo staff. Il tennista spagnolo ha interrotto il dominio dell'azzurro, strappandogli il primato mondiale detenuto da oltre un anno. Con sei titoli del Grande Slam conquistati, Alcaraz diventa il secondo più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo, subito dietro a una leggenda come Bjorn Borg.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri