Animali
Regno Unito

Uno zoo... natalizio

Anche leoni, elefanti e pinguini festeggiano

11 Dic 2025 - 19:36
01:34 

Leoni che scartano i regali, elefanti che giocano con l’albero di Natale, pinguini che sgranocchiano un abete fatto di ghiaccio. Potrebbe essere lo zoo di Babbo Natale ma le immagini sono reali e provengono dal Regno Unito, precisamente dallo zoo di Whipsnade, un parco animali a nord di Londra che ospita diverse specie, alcune a rischio estinzione. In occasione delle festività natalizie i responsabili del parco hanno voluto coinvolgere anche gli animali.

zoo
natale