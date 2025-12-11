Uno zoo... natalizio

Leoni che scartano i regali, elefanti che giocano con l’albero di Natale, pinguini che sgranocchiano un abete fatto di ghiaccio. Potrebbe essere lo zoo di Babbo Natale ma le immagini sono reali e provengono dal Regno Unito, precisamente dallo zoo di Whipsnade, un parco animali a nord di Londra che ospita diverse specie, alcune a rischio estinzione. In occasione delle festività natalizie i responsabili del parco hanno voluto coinvolgere anche gli animali.