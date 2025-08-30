Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
La sentenza

Una Corte d'appello Usa contro i dazi di Trump: "Sono illegali"

La risposta di Trump non si è fatta attendere ed è stata affidata al suo social Truth

di Erika Sità
30 Ago 2025 - 14:23
01:28 

L'ultimo colpo di scena sui dazi arriva dai giudici di una Corte d'appello federale. Una sentenza - con 7 voti a favore e 4 contrari - ha stabilito che le tariffe della Casa Bianca sono illegali perché usate impropriamente come strumento di politica economica internazionale. "La legge - scrive la Corte - conferisce sì al presidente un'autorità significativa per agire in risposta a un'emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri