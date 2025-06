Un passeggero dell'Air India prima del decollo: "Qui non funziona nulla"

"Qui non funziona nulla". Un filmato realizzato da uno dei passeggeri dell'Air India AI171 mostra la situazione a bordo del Boeing poco prima del decollo e del conseguente schianto. Il ragazzo spiega che non funziona l'aria condizionata, non funzionano i monitori dei passeggeri e nemmeno le luci e il pulsante per chiamare l'equipaggio: "Molti considerano questa compagnia una delle peggiori al mondo", dice.