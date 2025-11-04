Logo Tgcom24
Un forno speciale in orbita: così cucinano gli astronauti cinesi

Un progetto ad hoc consente di preparare pasti caldi anche nello spazio

04 Nov 2025 - 11:43
00:52 

Un forno ad aria calda appositamente progettato consente agli astronauti cinesi di cucinare in orbita. Così anche nello spazio è possibile preparare piatti caldi. E' l'ultima invenzione che arriva dalla Cina

