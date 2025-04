Un arresto al giorno: per celebrare i primi cento giorni di Trump, le foto dei migranti finiti in manette negli Usa

Nel tentativo di attirare l'attenzione sull'immigrazione per i primi 100 giorni della presidenza Trump, i funzionari della Casa Bianca hanno disposto sul prato che conduce all'edificio grandi cartelli con le foto di 100 persone arrestate dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice). I cartelli sono posizionati nel campo visivo delle telecamere sul North Lawn e sembrano pensati per apparire sullo sfondo delle riprese in diretta. Su ogni cartello ci sono il nome, la foto e il presunto crimine degli arrestati.