CHITARRA, PIANOFORTE E VOCE

Ultimo, concerto intimo in un pub di Londra davanti a 300 fan

Il live, definito dal cantautore una semplice "schitarrata", si è tenuto lunedì 22 settembre al The Blues Kitchen Brixton

23 Set 2025 - 11:18
01:46 

Ultimo è tornato ad esibirsi in versione acustica nello stesso pub londinese che lo aveva ospitato due anni fa. Il live, definito dal cantautore una semplice "schitarrata", si è tenuto lunedì 22 settembre al The Blues Kitchen Brixton, davanti a un pubblico ristretto di 300 persone. Un evento raccolto e speciale, in cui l'artista romano, accompagnato solo da chitarra e pianoforte, ha cantato alcuni tra i suoi brani più celebri.

