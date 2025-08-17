Ucraina, Zelensky: "Senza un cessate il fuoco la situazione si complica"

La strada per chiudere la guerra in Ucraina è tutta in salita. In Alaska non solo non si è raggiunto alcun accordo di tregua, ma Trump ha raccolto e rilanciato quelle condizioni imposte da Putin e giudicate fino ad oggi da Kiev e dai suoi alleati come "irricevibili". "Senza un cessate il fuoco la situazione si complica", ha commentato Zelensky, di fronte alle richieste elencate dopo il vertice da Trump: cedere l'intero Donbass, in quanto ormai prossimo alla conquista secondo il Cremlino, e addirittura imporre la lingua russa come ufficiale in Ucraina. Trump, all'indomani del summit, cerca già entro venerdì un incontro trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo sarà domani a Washington e il ricordo dello scontro nello Studio Ovale è ancora vivo. Al momento, l'incontro a tre a distanza è solo un proposito, a cui stanno lavorando gli staff dei tre governi.