Ucraina, Zelensky da Trump: sprint su terre rare e garanzie di sicurezza

È il giorno di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, dove alle 11 locali, le 17 in Italia, vedrà Donald Trump. Un bilaterale molto atteso, per discutere e firmare l'accordo sullo sfruttamento delle terre rare e di altre risorse naturali, nonostante le incertezze e le tensioni dei giorni scorsi, forse non ancora del tutto chiarite. Un faccia-a-faccia che avviene nel pieno del disgelo tra Stati Uniti e Russia e dopo gli attacchi durissimi del tycoon al leader ucraino, spinto nell'angolo ma determinato a sfruttare l'accordo come una leva per garantirsi ulteriori aiuti americani e quelle garanzie di sicurezza considerate fondamentali per il dopo-tregua.