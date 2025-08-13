Ucraina, Trump: "Ottima conversazione con Zelensky e leader Ue, voto 10"

"Abbiamo avuto un'ottima conversazione con Zelensky e i leader europei, voto 10. Se l'incontro in Alaska andrà bene, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Putin e il presidente ucraino", assicura Donald Trump dal Kennedy Center di Washington, commentando così la lunga videochiamata che precede il vertice in programma a ferragosto ad Anchorage, quando il tycoon incontrerà il presidente della Federazione russa. Incontro definito dal segretario di Stato Marco Rubio "esplorativo", ovvero voluto per capire le reali intenzioni di Mosca. A Berlino si ritrovano il cancelliere Merz e il presidente ucraino Zelensky, sbarcato nella capitale tedesca in tempo per il summit a distanza con il capo della Casa Bianca e il suo vice JD Vance.