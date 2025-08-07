Ucraina, Trump e Putin dovrebbero vedersi entro la prossima settimana

Trovato l'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin per un bilaterale sul cessate il fuoco in Ucraina. La conferma arriva dal Cremlino il giorno dopo l'incontro a Mosca tra l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il presidente russo. Trump e Putin dovrebbero vedersi entro la prossima settimana. Già concordate "in linea di principio" date e luogo del faccia a faccia, assicura il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, ma per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche giorno. Di sicuro, entrambe le diplomazie sono già al lavoro per "definire i parametri specifici dell'incontro", sottolinea ancora Ushakov.

Nelle intenzioni di Trump c'è però soprattutto la volontà di organizzare anche un vertice a tre con Volodymyr Zelensky, come lo stesso tycoon ha confermato al telefono al presidente ucraino, subito dopo l'incontro fra Wiktoff e Putin. Ipotesi che per ora, però, Mosca tende a escludere.