Ucraina-Russia, completata prima parte scambio prigionieri "mille per mille"

La prima parte dello scambio di prigionieri "mille per mille" fra Russia e Ucraina è stata completata. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Stiamo riportando a casa la nostra gente", ha spiegato Zelensky ricordando che "l'accordo e' stato raggiunto in un incontro in Turchia ed è importante attuarlo completamente. Oggi abbiamo 390 persone. Ci aspettiamo che lo scambio continui sabato e domenica".