Mondo
In videoconferenza

Ucraina, riunione dei "volenterosi"

Presieduta da Emmanuel Macron, Kier Sturmer e Friedrich Merz. Alla chiamata parteciperanno diversi capi di governo, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

di Matteo Pedrazzoli
17 Ago 2025 - 13:43
01:30 

Rimasti alla finestra a guardare gli sviluppi del vertice in Alaska tra Trump e Putin, ora i leader europei scendono in campo. È prevista per le 15 una videoconferenza della coalizione dei volenterosi, presieduta da Emmanuel Macron, Kier Sturmer e Friedrich Merz. Alla chiamata parteciperanno diversi capi di governo, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

