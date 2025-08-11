Ucraina, riunione d'emergenza dei ministri degli esteri europei in vista del vertice tra Putin e Trump.

L'Unione insiste per la presenza di Zelensky. Il vicepresidente americano Vance chiarisce: "La sua presenza improduttiva"di Matteo Pedrazzoli
Continua ad aumentare il pressing europeo per includere, in qualche modo, Volodimir Zelensky allo storico incontro tra Trump e Putin che si terrà in Alaska il 15 agosto. Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'Unione, ha convocato per oggi una riunione d'emergenza dei ministri degli esteri dei Paesi Ue. Obiettivo: "coinvolgere l'Ucraina nel percorso per la pace". La presenza di Zelensky in Alaska rimane ancora incerta.
Commenti (0)