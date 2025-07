Ucraina, raid russi su Odessa: colpiti palazzi e monumenti

Le Forze armate russe hanno lanciato nella notte un'ondata di attacchi aerei su diverse città ucraine, colpendo in particolare Odessa e Cerkasy. Secondo le autorità locali e i servizi di emergenza, i bombardamenti hanno causato gravi danni a infrastrutture civili e architettoniche, ferendo almeno sette persone, tra cui un bambino. A Odessa, i droni d'attacco hanno provocato incendi diffusi e distruzioni nel centro urbano. "Nonostante l'intenso lavoro della difesa aerea, si registrano danni alle infrastrutture civili. Sono in corso diversi incendi in città. Attualmente, si sa che due piani di un grattacielo residenziale, il tetto di un edificio a due piani, padiglioni commerciali e una stazione di servizio sono in fiamme", ha dichiarato su Telegram il capo dell'Amministrazione statale regionale, Oleh Kiper. E' stato colpito anche il mercato Privoz, simbolo storico della città. Danni significativi sono stati segnalati anche a monumenti architettonici del centro storico, posto sotto la protezione dell'Unesco.