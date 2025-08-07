Logo Tgcom24
L'APERTURA DELLO ZAR

Ucraina, Putin: "Possibile incontro con Trump negli Emirati Arabi"

Poi, sull'ipotesi di vedere anche Zelensky: "Servono determinate condizioni e al momento non ci sono"

07 Ago 2025 - 17:09
00:48 

Vladimir Putin ha indicato gli Emirati Arabi Uniti come uno dei possibili luoghi per un faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'annuncio è arrivato dal Cremlino, subito dopo l'incontro tra il presidente russo e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, leader degli Emirati. Putin ha aggiunto di non escludere un futuro incontro anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma ha precisato: “Servono determinate condizioni e purtroppo al momento non ci sono”.

