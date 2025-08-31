Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
mentre si muovono i canali diplomatici

Ucraina, popolazione allo stremo senza elettricità e benzina

Oltre 100mila famiglie sono rimaste senza elettricità nel nord-est del Paese. Scarseggia anche il carburante, il cui prezzo è alle stelle

di Francesca Canto
31 Ago 2025 - 13:18
01:26 
ucraina
guerra in ucriana
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri