Ucraina, piano per la pace Usa-Russia in tre fasi

Concluso il vertice a Riad tra la delegazione russa e quella americana per gli accordi di pace. L'intesa prevede tre fasi: la tregua, le elezioni nel Paese e l'accordo finale. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio: "Al tavolo per la pace, a un certo punto, sarà presente anche l'Europa". E al termine del vertice proprio Rubio chiama i ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania, Regno Unito più l'Alto rappresentante Ue Kallas. Lavrov: "Bisogna far ragionare Zelensky con una bacchettata sulle mani". Il presidente ucraino replica: "Parlano di pace in Ucraina senza l'Ucraina". Mosca: nulla contro l'ingresso di Kiev in Ue, ma niente alleanze militari.