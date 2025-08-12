Per la prima volta la Russia apre alla fine della guerra in Ucraina

La pace non è più un tabù nemmeno in Russia. A oltre tre anni di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina - ancora chiamata "operazione speciale" - le televisioni e i giornali di Mosca parlano dello storico incontro che si terrà in Alaska tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. E Per la prima volta nelle televisioni russe si discute di un accordo che possa porre fine ai combattimenti. Per i leader europei, che ribadiscono il sostegno agli Stati Uniti, "la pace non può essere decisa senza Kiev".