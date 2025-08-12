Logo Tgcom24
IN ATTESA DEL VERTICE IN ALASKA

Per la prima volta la Russia apre alla fine della guerra in Ucraina

I leader europei ribadiscono il sostegno agli Stati Uniti per una pace duratura, che però "non può essere decisa senza Kiev"

di Matteo Pedrazzoli
12 Ago 2025 - 13:29
La pace non è più un tabù nemmeno in Russia. A oltre tre anni di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina - ancora chiamata "operazione speciale" - le televisioni e i giornali di Mosca parlano dello storico incontro che si terrà in Alaska tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. E Per la prima volta nelle televisioni russe si discute di un accordo che possa porre fine ai combattimenti. Per i leader europei, che ribadiscono il sostegno agli Stati Uniti, "la pace non può essere decisa senza Kiev".

