Ucraina, nuova bozza del piano di pace in 19 punti

Un nuovo documento, in 19 punti, esclusi quelli più controversi e politicamente sensibili, su cui dovranno decidere i presidenti di Stati Uniti e Ucraina. La notizia filtra da Ginevra: dopo quasi due giorni di colloqui difficili che più volte hanno rischiato di naufragare, le delegazioni di Washington e Kiev hanno redatto una nuova bozza del piano di pace. Uno sforzo intenso ma produttivo, si dice, che ha portato ad un testo completamente rivisto, più snello ma non ancora completo.