Ucraina, morti e feriti a Kiev in raid russo: i soccorsi nel palazzo sventrato

Diverse persone sono morte, tra cui un bambino di 6 anni, e decine sono rimaste ferite in un attacco russo a Kiev, capitale dell'Ucraina. Mosca ha colpito con missili e droni nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno riferito le autorità ucraine. Un palazzo di nove piani è parzialmente crollato dopo l'attacco. Le squadre di soccorso sono intervenute per salvare le persone intrappolate sotto le macerie. "Almeno 27 località in tutta Kiev sono state colpite dall'attacco", ha detto il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, con i danni più gravi nei distretti di Solomianskyi e Sviatoshynskyi.