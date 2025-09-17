Logo Tgcom24
Ucraina, Metsola a Kiev

di Roberto Lamura
17 Set 2025 - 13:06
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev. Nell'incontro con Zelensky, Metsola intende ribadire il sostegno dell'Ue all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta, sanzioni forti e cooperazione parlamentare per l'adesione all'Ue.

