Ucraina, Meloni: "Tutti hanno dimostrato di voler fare passi in avanti tranne la Russia"

"Tutti hanno dimostrato di voler fare passi avanti tranne i russi che sono gli unici che hanno dimostrato di non voler arrivare alla pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza con la stampa italiana a Johannesburg, in Sudafrica, al termine del G20. "Ad oggi la pressione (degli Usa, ndr) ha portato alla massima disponibilità di Europa, Ucraina ma non della Russia", ha aggiunto.