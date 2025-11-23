Ucraina, Meloni: "Non lavorare ad altra proposta ma discutere sul piano di pace Usa"

"Il tema non è lavorare su una controproposta, ma lavorare su quella Usa e concentrarsi sulle questioni derimenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di una conferenza con la stampa italiana a Johannesburg, in Sudafrica, al termine del G20. "Molti punti sono condivisibili e anche per un fatto di tempo ed energia conviene concentrarci sulla proposta che c'è e sule questioni dirimenti", ha aggiunto il premier.