Mondo
da Johannesburg

Ucraina, Meloni: "Non lavorare ad altra proposta ma discutere sul piano di pace Usa"

Intervento del presidente del Consiglio nel corso di una conferenza con la stampa italiana a Johannesburg, in Sudafrica, al termine del G20

23 Nov 2025 - 18:28
02:27 

"Il tema non è lavorare su una controproposta, ma lavorare su quella Usa e concentrarsi sulle questioni derimenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di una conferenza con la stampa italiana a Johannesburg, in Sudafrica, al termine del G20. "Molti punti sono condivisibili e anche per un fatto di tempo ed energia conviene concentrarci sulla proposta che c'è e sule questioni dirimenti", ha aggiunto il premier.

crisi ucraina
g20
giorgia meloni
video evidenza