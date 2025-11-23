Ucraina, Meloni: "Non conta chi ha scritto il piano di pace ma dove arriviamo"

Al termine dei lavori del G20 Giorgia Meloni torna sul piano di Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina. "Ci sono alcuni punti che devono essere oggetto di discussione, come quelli sui territori, sul finanziamento della ricostruzione o sull'esercito ucraino, - afferma il premier. - Ma ci sono punti che considero particolarmente positivi". "Il tema di chi abbia scritto il piano mi interessa meno, - aggiunge, - mi interessa qual è il piano al quale arriviamo, non quello dal quale partiamo. "Tutti stanno facendo la propria parte, tranne la Russia. Penso che anche i russi debbano dimostrare di volere la pace", conclude. Il confronto tra i leader europei continuerà nelle prossime ore a margine del vertice Ue-Unione africana in Angola