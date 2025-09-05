Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
MASSIMA DISPONIBILITA'

Ucraina, Meloni: "Dall'Italia sostegno, ma non invio dei militari"

Roma assicura formazione altamente specialistica ai soldati di Zelensky, ma esclusivamente su suolo italiano

di Ida Molaro
05 Set 2025 - 13:02
01:21 

Nessun militare italiano in territorio ucraino, ma massima disponibilità a fornire supporto logistico con il cessate il fuoco. La posizione dell'Italia su un eventuale intervento diretto oltre i confini dell'Europa non cambia, ma si apre a nuovi scenari. E' la presidente del consiglio Meloni a dirlo in video collegamento con il gruppo dei volenterosi, riuniti a Parigi, che hanno sposato la linea italiana per estendere l'articolo 5 della Nato anche a Kiev. Comma che prevede l'intervento di tutti gli Stati del patto atlantico in caso di minacce o aggressioni a uno degli alleati. Dal canto suo Roma assicura formazione altamente specialistica ai soldati di Zelensky, ma esclusivamente su suolo italiano. Pronti anche a partecipare al monitoraggio lungo i confini per le operazioni post belliche

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri