Ucraina, Meloni: "Dall'Italia sostegno, ma non invio dei militari"

Roma assicura formazione altamente specialistica ai soldati di Zelensky, ma esclusivamente su suolo italianodi Ida Molaro
Nessun militare italiano in territorio ucraino, ma massima disponibilità a fornire supporto logistico con il cessate il fuoco. La posizione dell'Italia su un eventuale intervento diretto oltre i confini dell'Europa non cambia, ma si apre a nuovi scenari. E' la presidente del consiglio Meloni a dirlo in video collegamento con il gruppo dei volenterosi, riuniti a Parigi, che hanno sposato la linea italiana per estendere l'articolo 5 della Nato anche a Kiev. Comma che prevede l'intervento di tutti gli Stati del patto atlantico in caso di minacce o aggressioni a uno degli alleati. Dal canto suo Roma assicura formazione altamente specialistica ai soldati di Zelensky, ma esclusivamente su suolo italiano. Pronti anche a partecipare al monitoraggio lungo i confini per le operazioni post belliche
Commenti (0)