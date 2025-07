Ucraina, Macron sente Putin dopo tre anni: "Serve la tregua"

Il Pentagono ha interrotto la fornitura di alcune armi all'Ucraina, compresi i missili antiaerei. La motivazione ufficiale fornita da Washington è la preoccupazione per la diminuzione delle proprie scorte di munizioni. Una decisione presa, spiega la portavoce della Casa Bianca, "per mettere al primo posto gli interessi americani", che però mette in seria difficoltà Kiev. In questo contesto arriva la mossa di Macron che prova a strappare l’iniziativa alla Casa Bianca. Per la prima volta dopo tre anni il presidente francese è stato per oltre due ore al telefono con Putin. Al di là di aver ristabilito un dialogo diretto, i due restano su posizioni inconciliabili: il presidente francese, che subito dopo ha chiamato Zelensky, ha ribadito al presidente russo il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina", chiedendo a Mosca di impegnarsi ad avviare negoziati per una soluzione solida e durevole del conflitto".