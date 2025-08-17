Ucraina, le condizioni di Mosca

Che avesse il coltello dalla parte del manico si era capito da subito. Dalla possibilità di uscire dalla Russia, nonostante il mandato di arresto internazionale - gli Stati Uniti tuttavia non riconoscono la corte penale dell'Aja che l'ha emesso - fino alle sanzioni sospese in vista del vertice. Ad Anchorage Vladimir Putin non ha portato nuove proposte ma ha confermato anzi la sua linea. Innanzitutto, non puntare a un cessate il fuoco, considerato troppo fragile, ma piuttosto a un accordo globale. Ovvero, ottenere tutto il Donbass, col ritiro delle truppe ucraine dalla restante parte della repubblica separatista di Donetsk, mentre quella di Luhansk è già sotto il controllo russo. Congelare la linea del fronte, praticamente lungo il fiume Dnipro, negli oblast parzialmente occupati di Kherson e Zhaporizha nel sud del Paese, dove c'è la più grande centrale nucleare d'Europa.