Ucraina, la storia della futura madre trentenne che ha perso la casa in un attacco

Bodhana, 30 anni, vive a Kiev, in un appartamento che non c'è più. Mostra alla telecamera le macerie di casa sua, dopo che il palazzo è stato colpito da un drone russo. "Nel bagno abbiamo un frammento come ricordo. Questa è la conferma che vengono attaccati luoghi civili, in particolare appartamenti residenziali". C'è polvere dappertutto, non si può recuperare quasi niente. "L'onda d'urto è stata fortissima e grazie a Dio mia madre era al riparo, perché credo che nessuno sarebbe sopravvissuto qui dentro".