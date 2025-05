Ucraina, la proposta di Mosca: "Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul"

Lunedì 2 giugno a Istanbul. A proporre data e luogo per riprendere le trattative è il ministro degli Esteri russo Lavrov, dopo che il presidente ucraino Zelensky si è dichiarato disponibile a un incontro con Putin "in qualsiasi formato". Senza il suo presidente, la delegazione russa è pronta a sedersi nuovamente al tavolo di fronte agli ucraini per presentare il proprio memorandum di pace, che conterrebbe la richiesta dell'impegno scritto della Nato a non espandersi a est. Kiev apre ai nuovi colloqui, ma vuole ricevere prima le condizioni di Mosca "affinché l'incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinarci alla fine della guerra", ha spiegato il ministro della Difesa Umerov.