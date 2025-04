Ucraina, l'invito di Putin a Washington per le trattative

L'inviato di Mosca, Kirill Dmitriev, è a Washington per incontrare l'omologo americano Steve Witkoff. Ufficialmente l'obiettivo è il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. "Il dialogo è cruciale oggi più che mai", dichiara Dmitriev. La diplomazia, intanto, si muove su più fronti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Bruxelles per partecipare a un vertice della Nato. Intanto Mosca continua a bombardare obiettivi ucraini, sia siti energetici che strutture civili.