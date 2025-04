Ucraina, il supermissile di Berlino spaventa la Russia

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che fornirà all'Ucraina i missili Taurus, capaci di colpire in profondità il territorio russo, in una mossa che non aveva voluto fare il suo predecessore Olaf Scholz, se questo sarà coordinato a livello europeo. E la risposta di Mosca non si è fatta attendere: "Se Berlino consegnerà a Kiev i missili Taurus, ciò porterà soltanto ad una ulteriore escalation del conflitto", come ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Interfax. La Germania è il secondo fornitore di aiuti militari all'Ucraina, dopo gli Stati Uniti, dall'inizio dell'invasione russa.