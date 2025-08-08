Ucraina, il faccia a faccia tra Trump e Putin non sarà a Roma

Dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana il faccia a faccia tra i presidenti di Stati Uniti e Russia sul cessate il fuoco in Ucraina.

Tramontata l'idea di un trilaterale alla presenza anche di Kiev - nonostante le insistenti richieste di Zelensky a prendervi parte -, le due diplomazie sono ora al lavoro per l'organizzazione del vertice, che potrebbe tenersi negli Emirati Arabi Uniti. Per un paio d'ore è circolata anche l'ipotesi Roma, poi smentita dall'agenzia russa Tass.