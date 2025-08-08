Logo Tgcom24
Mondo
Forse la prossima settimana

Ucraina, il faccia a faccia tra Trump e Putin non sarà a Roma

Il vertice potrebbe tenersi negli Emirati Arabi Uniti."Turchia e Arabia Saudita le altre possibili sedi del bilaterale

di Giuseppe Facchini
08 Ago 2025 - 21:11
01:28 

Dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana il faccia a faccia tra i presidenti di Stati Uniti e Russia sul cessate il fuoco in Ucraina.   
Tramontata l'idea di un trilaterale alla presenza anche di Kiev - nonostante le insistenti richieste di Zelensky a prendervi parte -, le due diplomazie sono ora al lavoro per l'organizzazione del vertice, che potrebbe tenersi negli Emirati Arabi Uniti.  Per un paio d'ore è circolata anche l'ipotesi Roma, poi smentita dall'agenzia russa Tass.

