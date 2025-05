Ucraina, i leader europei a Kiev: pressioni su Mosca per la tregua

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk sono volati a Kiev per il vertice della "coalizione dei volenterosi" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel rilanciare il sostegno europeo al Paese invaso, i leader hanno rinnovato le pressioni su Mosca affinché accetti la proposta di tregua avanzata assieme agli Stati Uniti. In caso di rifiuto, sono pronte nuove sanzioni congiunte alla Russia. Il presidente ucraino: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che la guerra debba concludersi con una pace dignitosa: stiamo lavorando insieme per garanzie di sicurezza durature e affidabili", ha scritto su X. Dal canto suo, il Cremlino, per bocca del portavoce Dimitry Peskov, intervistato dalla Abc, ha fatto sapere che la precondizione per un accordo è lo stop al rifornimento di armi a Kiev.