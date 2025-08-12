Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
qualcosa sta cambiando

Ucraina, i falchi della Tv russa

Fino a pochi mesi fa, il registro era un altro: minacce, insulti, fake news sull'occidente

di Eliano Rossi
12 Ago 2025 - 19:10
01:44 

Che in russia qualcosa sia cambiato nella narrazione della guerra se ne sono accorti in milioni, quando qualche sera fa, nel notiziario Vesti Nedeli, Evgeny Popov, conduttore e deputato di Russia unita, ha parlato di "fine dell’operazione speciale". Guerra no, quella parola resta un tabù. Ma mai, in tre anni e mezzo, la tv di Mosca si era spinta così avanti. Fino a pochi mesi fa, il registro era un altro. Minacce, insulti, fake news sull'occidente. La propaganda del Cremlino ha lavorato insieme al suo esercito in una guerra ibrida, portata avanti dai falchi del piccolo schermo.

video evidenza
crisi ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri