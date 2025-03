Ucraina, gli attacchi a distanza tra Putin e Zelensky ostacolano il lavoro della diplomazia

Vladimir Putin va all'attacco e, tra negoziati in corso su possibili tregue e vertici internazionali, cambia le carte in tavola. "Abbiamo l'iniziativa strategica su tutto il fronte, - afferma. - Raggiungeremo gli obiettivi, ho motivo per credere che elimineremo gli ucraini". Una doccia fredda sul lavoro della diplomazia. "Non tratto con Putin", ha tuonato Zelensky, convinto che il presidente russo morirà presto. Parole che riportano alle tante indiscrezioni sulle diverse patologie di cui soffrirebbe lo zar.