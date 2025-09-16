Logo Tgcom24
IL MOMENTO DELL'IMPATTO

Ucraina, drone kamikaze russo centra un palazzo a Kharkiv

Le immagini diffuse mostrano l'impatto devastante, allerta massima per i civili

16 Set 2025 - 17:36
00:42 

Un attacco russo con un drone kamikaze ha colpito nelle ultime ore un edificio del distretto di Slobidskyi, a Kharkiv. Le autorità ucraine parlano di gravi danni e hanno diffuso il filmato che documenta l’impatto e i soccorsi tra le macerie. La procura regionale sottolinea che il bersaglio era un’area residenziale, denunciando che la popolazione civile continua a essere esposta agli attacchi. Alla cittadinanza è stato chiesto di rifugiarsi nei bunker ogni volta che risuonano gli allarmi aerei.

