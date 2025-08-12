Ucraina, cosa si può concedere?

L'accordo sulla pace in Ucraina è ancora tutto da trovare, ma l'amministrazione americana è fiduciosa che l'incontro in Alaska possa essere decisivo. Secondo fonti diplomatiche una possibilità per l'intesa prevederebbe il congelamento delle posizioni attuali sulla linea del fronte: con Mosca che manterrebbe il controllo sulle zone occupate in Donesk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson e l'intera penisola di Crimea. Altre fonti, invece, individuano come base dell'accordo uno scambio di territori: l'Ucraina rinuncerebbe alla parte ancora in suo possesso nel Donbass per ottenere le aree del Kherson e di Zaporizhzhia invase dai russi. Tutte possibilità difficili da accettare per Kiev. Intanto la Russia ha lanciato una pesante offensiva nel Donbass, riuscendo a sfondare le linee di difesa ucraine.