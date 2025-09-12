Logo Tgcom24
la guerra continua

Ucraina, attacco russo sulla regione di Sumy: due morti

Almeno 5 persone sarebbero rimaste ferite

12 Set 2025 - 12:36
00:59 

Due persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo a Bytytskyi, nella regione di Sumy. Lo riferiscono le autorità di Sumy, citate da Ukrainska Pravda.

