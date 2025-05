Ucraina, attacco record di droni russi

Zelensky atterra a Roma e raggiunge Città del Vaticano per la seconda volta in meno di un mese: dopo i funerali di papa Bergoglio partecipa alla messa che inaugura formalmente il pontificato di Leone XIV. Come lui ci sono capi di Stato e di governo, alti diplomatici, a cominciare da quegli stessi interlocutori con cui Kiev sta tessendo la trama diplomatica per ottenere un cessate il fuoco. Nella Basilica di San Pietro ci sono anche il segretario di Stato Usa Mark Rubio e il vice presidente J.D Vance. In mezzo c'è stato il fallito round di negoziati a Istanbul, di fatto disertato da Mosca. Donald Trump ha annunciato che lunedì, in mattinata, ci sarà una nuova telefonata con Vladimir Putin. Duecentosettantatre i droni kamikaze russi che intanto hanno colpito ovunque: a Kiev, la capitale, oltre a Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Odessa.