CONTINUA LA GUERRA

Ucraina, attacchi russi su Odessa e Zaporizhzhia: diversi edifici in fiamme

Danneggiati un ufficio postale, un ufficio delle telecomunicazioni, un edificio dei servizi amministrativi, diversi chioschi e veicoli

23 Set 2025 - 11:49
01:38 

Nuovi attacchi russi sull'Ucraina nella notte tra lunedì e martedì. Le forze armate di Mosca hanno lanciato cinque bombe plananti su Zaporizhzhia, uccidendo una persona e facendo scoppiare diversi incendi. Missili balistici russi hanno colpito anche la regione di Odessa, in particolare la città di Tatarbunary, situata a circa 45 chilometri (28 miglia) dal confine con la Romania. Una donna è morta: danneggiati un ufficio postale, un ufficio delle telecomunicazioni, un edificio dei servizi amministrativi, diversi chioschi e veicoli.

