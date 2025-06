Ucraina, ai colloqui a Istanbul Kiev chiede tregua e incontro Putin-Zelensky

Kiev chiede una tregua di un mese e un incontro diretto tra Zelensky e Putin, mentre sul tavolo di Istanbul la Russia ha messo un mini cessate il fuoco di 2 o 3 giorni, valido in zone limitate del conflitto. Il nuovo round di negoziati, durato un'ora e mezza, non ha avvicinato le parti, che hanno trovato un punto di incontro solo nello scambio di 6mila soldati caduti al fronte ciascuno e nel proposito di fissare un prossimo incontro di negoziati per la fine di giugno. Nelle stesse ore la diplomazia dei Paesi del Nord e dell'Est della Nato si è data appuntamento a Vilnius.