Spettacolo
UNA VITA PASSIONALE

Tutti gli amori di Brigitte Bardot

"Una vita sentimentale fatta di passioni travolgenti e di uomini che per lei hanno fatto follie

di Marta Vittadini
28 Dic 2025 - 12:34
02:33 

Libera, ribelle: sullo schermo, nella vita, e anche negli amori. La turbolenta vita sentimentale di Brigitte Bardot ha alimentato la sua leggenda.
Da Roger Vadim a Jacques Charrier, da Trintignant a Gunter Sachs, dal playboy Gigi Rizzi a serge Gainsbourg, che per lei scrisse la scandalosa "je t'aime, moi non plus". Nella storia del femminile moderno c'è un prima e un dopo Brigitte Bardot.

