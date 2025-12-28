Tutti gli amori di Brigitte Bardot

Libera, ribelle: sullo schermo, nella vita, e anche negli amori. La turbolenta vita sentimentale di Brigitte Bardot ha alimentato la sua leggenda.

Da Roger Vadim a Jacques Charrier, da Trintignant a Gunter Sachs, dal playboy Gigi Rizzi a serge Gainsbourg, che per lei scrisse la scandalosa "je t'aime, moi non plus". Nella storia del femminile moderno c'è un prima e un dopo Brigitte Bardot.