Turismo, Meloni: "Italia sia la destinazione privilegiata"

"Oggi l'Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche. Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali, siamo al quinto posto nella classifica globale dei Paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un'altra posizione". Lo ha detto Giorgia Meloni alla 25esima edizione del Global Summit, forum internazionale dedicato al settore del turismo che per la prima volta si svolge in Italia. "Sono numeri che ci rendono fieri del lavoro che abbiamo fatto, ma che ancora non ci bastano", sottolinea il premier. "Puntiamo a diventare la destinazione privilegiata per tutti coloro che cercano un sogno, tra storia e fantasia, tra antichità e futuro", aggiunge.